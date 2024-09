Frederico Venâncio, jogador do Santa Clara, na flash interview à BTV, após a derrota frente ao Benfica, por 4-1, na quinta jornada da Liga:

«Uma entrada boa nossa parte logo com um golo. Mostramos muita personalidade, circular a bola, procurar espaços e sair em contra ataque. Antes dos jogos até estávamos a controlar bem, mas sofrer logo dois golos antes do intervalo muda logo o jogo. Depois o golo logo ao início da segunda parte muda muito. Acaba por ser difícil entrar no jogo.»

«Quem ganha 4-1 é o justo vencedor.»