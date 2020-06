O treinador do Santa Clara, João Henriques, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Benfica, na Luz, para a 28.ª jornada da Liga 2019/20:

«Os jogadores merecem ser valorizados, os quatro golos que marcaram devem ser enaltecidos. Estamos há um mês fora de casa, para vir aqui fazer isto com esta coragem e atrevimento. É preciso ter qualidade e competência e não só falarem no antes e no depois do que o Benfica não fez.»

«Há outras equipas assim e podia haver ainda mais. O primeiro fator é que a ausência do público não dá benefício a quem joga em casa. Este estádio cheio, o público tinha empurrado a equipa para a frente. Ao não haver público no estádio isso mete-nos em pé de igualdade. Temos conforto na tabela, estamos desinibidos, sem pressão, estamos a querer fazer história. Estamos perto de conseguir a terceira época consecutiva do Santa Clara na Liga. E depois presentear o público com bom futebol. O Santa Clara está a fazer um trabalho extraordinário nesta segunda volta. Viemos para o continente, demos um exemplo fora de campo a bem do futebol português. A administração teve essa coragem e viemos de olhos nos olhos treinar para um local fantástico, mas obviamente não estamos juntos dos nossos. Esta vitória é também dos açorianos e apesar de alguns serem benfiquistas, estão certamente orgulhosos.»