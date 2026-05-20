O Santa Clara venceu o Benfica, esta quarta-feira, na meia-final da Taça Revelação. Depois de um empate por 3-3, os açorianos levaram a melhor nas grandes penalidades.

Depois de uma primeira mão sem golos nos Açores, as equipas entraram em campo com o foco nas balizas adversárias e vontade em afinar a pontaria.

Com José Mourinho na bancada, o Benfica entrou melhor, adiantando-se aos oito minutos com um golo de Francisco Neto.

A resposta dos açorianos não tardou, com o empate a surgir aos 13 minutos, após um autogolo de Tiago Freitas. Num jogo de parada e resposta, as águias chegaram ao 2-1 com um golo de Francisco Silva (26m), resultado que não se alterou até ao descanso.

Se a primeira parte começou de feição para o Benfica, os minutos iniciais do segundo tempo complicaram a vida encarnada com a expulsão de Diogo Rocha, logo aos 47 minutos, por falta sobre Tiago Queiroz. Com menos um jogador durante quase toda a segunda parte, a turma de Vítor Vinha não baixou os braços e chegou ao 3-1 aos 80 minutos. João Pedro Gonçalves fez o golo.

Com a vitória na mão, as águias deixaram a vantagem fugir nos últimos minutos. O Santa Clara aproveitou a superioridade numérica e em três minutos de loucos empatou o jogo. Osvaldo Miranda, com um «bis», marcou aos 90 minutos e 90+3 minutos.

No prolongamento, o Benfica ficou com nove jogadores após a expulsão de Martim Ferreira, aos 120 minutos, ao tentar travar um contra-ataque perigoso do Santa Clara.

A eficácia frente às balizas não esteve presente nos 30 minutos finais do encontro e a decisão foi para as grandes penalidades. Nesse aspeto, a formação açoriana levou a melhor e segue para a final da Taça Revelação, onde procura conquistar o título pela primeira vez na sua história

Na outra meia-final, o Gil Vicente e o Leixões lutam para se juntar ao Santa Clara, em encontro marcado para esta quarta-feira, às 16h30.