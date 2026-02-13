Gonçalo Paciência estreou-se a marcar pelo Santa Clara com um golo ao Benfica.

O ex-FC Porto contou, porém, com o contributo do guarda-redes encarnado.

Trubin fez uma fífia monumental e relançou o jogo, nos Açores, no início da segunda parte.

