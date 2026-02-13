Benfica
Há 51 min
VÍDEO: Gonçalo Paciência estreia-se a marcar com uma fífia monumental de Trubin
Lance caricato relançou o Benfica-Santa Clara
Gonçalo Paciência estreou-se a marcar pelo Santa Clara com um golo ao Benfica.
O ex-FC Porto contou, porém, com o contributo do guarda-redes encarnado.
Trubin fez uma fífia monumental e relançou o jogo, nos Açores, no início da segunda parte.
Siga o Santa Clara-Benfica AO MINUTO
Gonçalo Paciência contou com a ajuda de Trubin para reduzir para o CD Santa Clara 🙊#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalbetclic #CDSantaClara #SLBenfica #betanolp pic.twitter.com/L5MgZN447F— sport tv (@sporttvportugal) February 13, 2026
