Antes do jogo desta terça-feira com o Santa Clara, era preciso recuar até ao dia 11 de março de 2019 para se ver Zivkovic em campo para o campeonato. Na altura, o sérvio participou nos dez minutos finais da partida, na jornada 25 do campeonato 2018/19, num empate do Benfica frente ao Belenenses por 2-2.

Passou-se um ano e mais três meses para que o extremo voltasse à ação para o campeonato. De resto, o jogador só tinha sido utilizado uma vez nesta época, noutro empate do Benfica frente ao Sporting da Covilhã, em jogo a contar para a Taça da Liga. Dessa vez foi até titular, acabando por sair à passagem da hora de jogo.

A última vez que Zivkovic foi titular para o campeonato foi nos Açores, precisamente contra o Santa Clara, numa vitória por 2-0, a 11 de Janeiro de 2019.