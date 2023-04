O pai de Santiago Giménez, avançado mexicano do Feyenoord, assumiu o desejo de ver o filho mais algumas temporadas em Eindhoven, mas reconheceu que é difícil fugir ao poderio financeiro de várias equipas.

«Olhando ao que o Santiago faz, é difícil dizer não a uma equipa que venha com 30 milhões de euros e diga que o quer. Além disso é o modelo de negócio do Feyenoord e das equipas neerlandesas, entendo que é assim. Eu gostava que ele ficasse no Feyenoord, que fique mais uma ou duas temporadas, que se consolide como jogador de futebol», disse Christian Giménez, que também foi internacional mexicano, à ESPN.

O Benfica, refira-se, é um dos clubes que tem sido associado ao futuro do atacante.

«Se há um miúdo de 22 anos, extracomunitário, que faz 20 golos em 40 jogos e que na sua primeira temporada faz golos na Liga Europa, é óbvio que se vai especular e falar. A nossa intenção é continuar a falar com o Dennis Te Kloese, que tenha a continuidade que deve ter e, se houver algo, falar sobre isso. A primeira coisa que tenho de fazer é sentar-me com o Dennis, saber os planos de futuro. O Santiago tem contrato. O que sei que não querem é que saia 40 ou 50 por cento da equipa, algo que é uma tentação tendo em conta a campanha que estão a fazer. Hoje estamos tranquilos. Ele está feliz no Feyenoord e por agora não há nada em concreto. Neste momento, se alguém que aproximar, que traga algo e logo veremos. Estamos contentes no Feyenoord», vincou.

Formado no Cruz Azul, Santi Giménez mudou-se esta temporada para o Feyenoord: soma 20 golos e duas assistências em 41 partidas.