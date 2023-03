Contratado no último verão ao Cruz Azul, Santiago Giménez tem sido um dos principais responsáveis da excelente temporada que o Feyenoord, líder do campeonato neerlandês, tem realizado. O avançado mexicano, de 21 anos, soma 15 golos em 34 jogos e recentemente foi colocado na rota do Benfica, embora assegure que desconhece o interesse dos encarnados.

«A verdade é que não sei de nada, fiquei a saber pelas redes sociais, pessoalmente ou em privado não sei de nada. Estou muito feliz no Feyenoord, penso que isso se vai decidir depois em família e entre os clubes. Como costumo dizer, na minha relação com Deus, porque é ele que decide que decide o meu caminho, creio que as decisões que tomar ao longo da minha carreira vão passar por Deus», começou por dizer em conferência de imprensa, durante o estágio da seleção do México.

«Levo isso como uma motivação, acho que como todas as pessoas que me apoiaram e me ajudaram a crescer. É uma motivação, mas tento não ouvir demasiado, não consegui nada, tento manter os pés no chão, continuando a trabalhar», acrescentou.