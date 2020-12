Denilson, antigo jogador brasileiro, criticou a atitude de Lucas Veríssimo, defesa do Santos que recusou treinar na segunda-feira face ao impasse na transferência para o Benfica.



«Se fosse uma transferência para algum clube brasileiro, eu pediria para ficar fora. Mas no futebol europeu, acho que não teria problema nenhum o Veríssimo jogar contra o Grêmio. Acho que, olhando de longe, o que a gente tem acompanhado, é uma decisão ruim (ndr. má) por parte dele. Entra em campo, joga como sempre jogou com a camisa do Santos, não sei. Acho que talvez foi uma atitude equivocada dele», disse o comentador do programa Jogo Aberto da Band.



Entretanto, segundo a imprensa brasileira, o técnico Cuca falou com o jogador e Lucas Veríssimo terá aceite viajar para Porto Alegre e defrontar o Grémio nesta quarta-feira, para a Taça Libertadores da América. O GloboEsporte garante que o Benfica enviou nova proposta formal, de 6,5 milhões de euros pagos em três parcelas, e Lucas Veríssimo terá recebido garantias que o Conselho Fiscal do Santos irá reunir até sexta-feira para reavaliar a situação.