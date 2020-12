Nos planos do Benfica para a segunda metade da época, Lucas Veríssimo não esconde a vontade de sair do Santos, algo que tem sido «chumbado» pelos órgãos sociais do clube, que até tiveram mudanças recentemente.

O central chegou a falhar treinos e a pedir para não jogar mais pelo «Peixe», mas ainda acabou por contribuir para a passagem às meias-finais da Taça Libertadores. Alcançado esse objetivo, deixa o pedido publicamente...

«Fico muito feliz por ter ajudado a equipa a chegar até aqui. Não acreditavam em nós e respondemos em campo. A camisola do Santos é pesada, toda a gente sabe isso. Fiz uma promessa a mim mesmo, que o objetivo era deixar o Santos ao menos nas meias-finais, e com muito trabalho conseguimos. Agora torço para que as promessas sejam cumpridas e eu possa seguir o meu caminho», referiu ao «Globo Esporte».

Desde o mercado de verão que Lucas Veríssimo está nos planos do Benfica, mas a transferência foi vetada pelo Conselho Fiscal do clube, que estava em processo eleitoral.

Andrés Rueda, o novo presidente, disse recentemente que as propostas portuguesas «eram um insulto», na medida em que implicavam o pagamento num prazo de cinco ou seis anos.