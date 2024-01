Marcelo Teixeira, presidente recém-eleito do Santos, confirmou que o Benfica apresentou uma proposta por Marcos Leonardo, avançado do clube brasileiro.

«Conversei ao telefone com o senhor Rui Costa, presidente da tradicional agremiação portuguesa, que formalizou uma proposta pelo atacante Marcos Leonardo», escreveu o dirigente numa publicação no Instagram.

Marcelo Teixeira, que iniciou funções como presidente do Santos precisamente nesta terça-feira, disse ainda que a proposta foi feita no mesmo dia em que recebeu Rui Pedro Braz, diretor desportivo dos encarnados, em Santos, tendo aproveitado o encontro para «estreitar ainda mais as relações entre os clubes» e trocar camisolas.