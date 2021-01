O treinador do Santos, Cuca, deixou rasgados elogios a Lucas Veríssimo, futuro reforço do Benfica, após o apuramento do Peixe para a final da Taça Libertadores, frente ao Boca Juniors.

Em declarações à SporTV, o técnico de 57 anos defendeu mesmo que o defesa-central já devia ter sido convocado para a seleção brasileira.

«O Tite [selecionador brasileiro] tem um defesa pronto aqui. Queria-o ver convocado antes de ele sair, que é uma questão de tempo. É o melhor defesa do futebol brasileiro, e queria que tivesse sido convocado antes de ser vendido, porque o preço seria outro, a verdade é essa», começou por dizer.

«E nós precisamos de vencer o Lucas. É um grande jogador: rápido, bom no um contra um, tecnicista, criterioso com bola, com carácter… é um jogador completo», acrescentou.

Refira-se que o Benfica já tem um acordo com o Santos para a contratação de Lucas Veríssimo, tal como o Maisfutebol apurou.

Refira-se ainda que, pela segunda semana consecutiva, o jogador de 25 anos é um dos onze jogadores que está na equipa da semana da Libertadores.