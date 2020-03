Francisco Ferro foi um dos premiados na Gala Cosme Damião, na categoria «Reveção do Futebol». O jovem defesa-central agradeceu a distinção, numa altura em que tem sido confrontado com algumas críticas pelos golos sofridos pelo Benfica, e não esqueceu uma das pessoas mais especiais para si.



Nas redes sociais, Ferro partilhou uma fotografia ao lado da namorada e fez questão de agreceder o apoio de Sara: «Sempre na melhor companhia, obrigado pelo apoio.»



Sara Isabel Pateiro, estudante de Medicina Veterinária, namora com Francisco Ferro há mais de quatro anos.