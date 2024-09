Ao intervalo do Benfica-Gil Vicente decorreu no relvado da Luz uma aula de Suporte Básico de Vida (SBV).

Com a ajuda do Hospital da Luz, parceiro oficial do clube encarnado - e no fim de semana do Dia Mundial do Coração - assinalado neste domingo, 29 de setembro - os 58.965 adeptos presentes nas bancadas puderam aprender gestos básicos que podem fazer toda a diferença na vida humana.

Segundo dados do movimento cívico «Salvar Mais Vidas», muito por culpa do desconhecimento de manobras de SBV, em Portugal apenas 3 por cento das pessoas que sofrem ataques cardíacos na rua têm hipóteses de sobreviver, o que representa uma percentagem muito abaixo da média europeia, que ronda os 30 por cento.