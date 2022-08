Não é a primeira vez e certamente não será a última que Javier Saviola fala de forma apaixonada sobre o Benfica.

Em entrevista à Sports Center da Argentina, o antigo avançado foi questionado sobre a opção de Enzo Fernández de rumar ao Benfica e deixou rasgados elogios ao clube que ele também representou durante três anos.

«Enzo está num clube espetacular. Digo sempre que só me dei conta da grandeza do Benfica quando cheguei lá. É um dos clubes com mais sócios do mundo. É um orgulho ter vivido lá três anos maravilhosos. Dos melhores da minha vida. Tenho um carinho muito especial pelo clube, pelas suas pessoas. É um dos clubes mais importantes», começou por dizer.

«Chegou a um clube importantíssimo, um dos melhores da Europa e no qual as pessoas o vão adorar», acrescentou, detalhando o porquê de ver nas águias o clube perfeito para um jovem como Enzo.

«Além de lutar constantemente por ganhar, joga a Champions quase todos os anos também e é um clube espetacular como trampolim para chegar mais alto. Ou para ficar no clube. Porque o Benfica é tão grande, que quando se está lá ninguém quer sair», elogiou.

Saviola recordou depois a sua passagem pela Luz, defendendo que fez parte de uma equipa que ficou na história do clube.

«Formam-se lá equipas que ficam na história, como a nossa, com Jorge Jesus. Com o Pablo [Aimar], Angelito Di Maria, Luisão... É uma equipa que será recordada por muito tempo», acredita.