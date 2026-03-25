Na pausa para seleções, houve jogo de Lendas do futebol mundial.

O Benfica foi convidado pelo Dortmund para realizar um jogo de lendas para celebrar os 100 anos da antiga casa dos alemães, o Estádio Rote Erde. No final, as águias empataram com um golaço de Saviola.

RECORDE O FILME DO JOGO.

O Benfica foi o escolhido por um motivo muito simples: na época 1963/64, o Benfica sofreu uma pesada derrota (5-0) precisamente neste estádio, a contar para a segunda mão dos «oitavos» da Taça dos Campeões.

Apesar das memórias negativas, as lendas dos encarnados rapidamente mostraram que queriam, desta vez, escrever uma história diferente.

Os encarnados iam sendo superiores aos alemães. Nomes como Gaitán e Saviola iam espalhando a magia que todos conhecemos. A dupla argentina ia, essencialmente, servindo o ponta-de-lança João Tomás, agora com 50 anos.

Foi mesmo João Tomás quem teve a primeira grande oportunidade do jogo. Saviola isolou o internacional português, que na cara de Weidenfeller picou com classe. Porém, por azar do avançado, um defesa acabou por cortar na linha de golo.

Pouco depois as águias tiveram outra chance de ouro para abrir o marcador. O árbitro da partida apitou castigo máximo contra o Dortmund. Mas, na marca dos onzes metros, Karagounis permitiu a defesa a Weidenfeller.

Foi, portanto, preciso esperar pelo segundo tempo para haver golos.

Saviola, que era um dos destaques do encontro, foi o homem a mexer no marcador pela primeira vez. André Almeida arrancou pelo lado direito e cruzou para a o argentino. Saviola recebeu de peito e atirou de primeira para inaugurar o marcador.

Estava desfeito o nulo neste jogo de lendas.

Apesar de algum domínio do Benfica em grande parte do jogo, o Dortmund foi capaz de empatar a partida. Jardel, ex-defesa central, cometeu falta da grande área e o árbitro apontou, uma vez mais, para a marca do castigo máximo.

Para os alemães, foi o egípcio Zidan a assumir a responsabilidade. Já com Bruno Costa na baliza – que sucedeu Artur Moraes ao intervalo – o avançado atirou para o lado direito, enganando o ex-guardião das águias.

Sem mais golos no encontro, o apito final ditou um empate (1-1) neste jogo de lendas do Benfica e do Dortmund. No final, os antigos craques encarnados tiveram ainda um momento com os adeptos benfiquistas presentes no estádio.