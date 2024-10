Saviola esteve outra vez a assistir a um jogo do Benfica! Esta quarta-feira, Javier Saviola esteve no Estádio da Luz a assistir à receção ao Santa Clara, em jogo dos «quartos» da Taça da Liga.

«Poder estar com o Angelito Di Maria, com o Otamendi e com todos os rapazes. Poder disfrutar dos jogos para mim é muito importante. Oxalá que esta temporada corra e que tenham como objetivo vencer a Liga. E internacionalmente que o Benfica esteja sempre ao mais alto nível», disse à Sport TV.

De recordar que no passado domingo, o antigo jogador do Benfica também esteve nas bancadas a assistir à goleada ao Rio Ave (5-0).