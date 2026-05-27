Dévy Rigaux, antigo diretor desportivo do Club Brugge e atual diretor técnico do Feyenoord, revelou, numa entrevista ao podcast MidMid, que Schjelderup estava prestes a rumar ao emblema belga no mercado de transferências de janeiro, mas a boa exibição frente ao Real Madrid alterou o futuro do norueguês.

«Se ele não tivesse marcado dois golos contra o Real Madrid, seria jogador do Club Brugge», começou por dizer.

O Club Brugge, recorde-se, apresentou uma proposta de oito milhões, mais três por objetivos, pelo avançado encarnado e, de acordo com Dévy Rigaux, Schjelderup estava convencido em deixar Lisboa e rumar para a Bélgica.

«Schjelderup estava convencido pelo projeto e história do clube e havia um acordo com os agentes dele. Já tínhamos tido, também, algumas conversas telefónicas com o Benfica, mas depois Mário Branco disse-me: “Olha, vamos focar-nos agora apenas neste último jogo da Liga dos Campeões, porque ele tem mesmo de estar presente, a equipa precisa dele. Temos demasiadas lesões, algumas suspensões e isso... Deixa isto passar e pronto. Temos de mudar mais uma coisa ou outra nas condições, mas vamos chegar a acordo”. Foi o comentário dele. A probabilidade da transferência correr bem era real», acrescentou.

«Estávamos a jogar nessa altura, lembro-me perfeitamente, contra o Marselha, e recebi uma mensagem do Schjelderup, reencaminhada pelo agente dele, a dizer alguma coisa do estilo: “Olha... vou ser titular aqui, é muito especial, não estava à espera.” Depois, entrei no balneário do Ivan Leko (treinador do Club Brugge) antes do jogo e disse: “Os milagres ainda acontecem. O Mourinho colocou o Schjelderup a titular contra o Real Madrid, ao que ele responde: “Bem, temos um acordo com ele, isto vai orientar-se. E o Benfica também vai, provavelmente, aceitar.” Estava a assistir ao jogo Club Brugge-Marselha e começo a receber aquelas mensagens a dizer que ele marcou dois golos. Depois do jogo falei com o Bob (CEO do clube), olhamos um para o outro e dizemos: ‘Vamos amanhã para Lisboa?” “Sim. Sim,vamos.” Era certo que íamos para Lisboa», contou.

Contudo, a boa exibição frente aos merengues permitiu a Schjelderup «agarrar» o lugar no onze inicial das águias, desviando o jovem médio do Brugge. A confirmação chegou, como conta, através de Mário Branco.

Recebi uma mensagem durante a noite, mas só vi de manhã, por volta das 6 horas. O Mário Branco tinha enviado a mensagem por volta das 2.30 horas onde dizia: ‘Estou a sair agora do estádio. Só quero dizer que amanhã és muito bem-vindo para um café. Mas... só para esclarecer: nós qualificámo-nos para a Liga dos Campeões [play-off], o Schjelderup marcou dois golos. O negócio já não vai acontecer»

Apesar disso, Schjelderup queria transferir-se para o Club Brugge, mas uma reunião com José Mourinho e Rui Costa travou a ida do avançado para a Bélgica.

«Logo de manhã, enviei a mensagem para o Bob e digo-lhe: "Bob, quando acordares, liga-me." Ele liga-me e diz: "O que vamos fazer?" Ao que respondi: "Acho que devemos ir na mesma. Nós também estamos qualificados. Além disso, o jogador quer vir. Também lhe enviei uma mensagem esta noite. Por isso, vamos." Fomos para lá ainda com a crença de que poderia funcionar. Encontrámo-nos com os agentes do Schjelderup em Lisboa. À noite ainda vimos o Schjelderup e ele continuava a dizer: “Eu quero ir para o Club Brugge. Quero mesmo. Vou ligar ao Mário Branco.” Só que ele estava a caminho do sorteio na Suíça e não atendeu. Depois chegou o sábado e recebi uma mensagem a dizer: “Eles não me deixam mesmo ir. Fui ao gabinete do treinador, com o Rui Costa, o presidente… isto vai ser muito difícil.” Foi aí que percebemos que tinha acabado, concluiu Dévy Rigaux.