O Club Brugge ainda não desistiu da contratação de Andreas Schjelderup. O treinador da equipa belga, Ivan Leko, abordou a possível contratação do extremo do Benfica, a quem deixou um grande elogio.

«A direção está a trabalhar nisso. É muito bom jogador. O departamento de scouting sugeriu o nome dele há algumas semanas. Depois de dez minutos, já dava para ver que ele tinha algo especial. Desde então, ele já marcou duas vezes contra o Real Madrid», afirmou, citado pelo Het Nieuwsblad.

«As conversas não são para mim. Confio totalmente na direção. Mas sei que a nossa equipa estará melhor dentro de cinco dias, quando o mercado de transferências fechar», acrescentou.

Tal como o Maisfutebol escreveu esta sexta-feira, Andreas Schjelderup (e Gianluca Prestianni) vai continuar no Benfica, pelo menos até o fim da atual temporada. Os encarnados até tinham o norueguês na lista de negociáveis, mas o rendimento recente travou a abertura para uma eventual transferência.

De resto, também José Mourinho deu a entender, após a vitória sobre o Real Madrid, que Schjelderup não estava à venda.