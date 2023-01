É possível que, nas próximas horas, quando for oficializado como jogador do Benfica, Andreas Schjelderup venha a atualizar o Instagram. Talvez se passe a apresentar como jogador do Benfica, ou publique uma fotografia de águia ao peito, para assinalar a mudança.

Mas a verdade é que o jogador dinamarquês não é muito ativo nesta rede social. Até agora só fez 12 publicações, mas há um pormenor curioso na primeira: a 29 de abril de 2019, Andreas publicou três imagens de um jogo pela seleção sub-15 da Noruega. O adversário era Portugal, e o jogador que aparece a sair na pressão a Schjelderup é... João Neves, que recentemente fez a estreia pela equipa principal do Benfica. De costas aparece Francisco Guedes, do FC Porto.

Três anos e meio depois, Schjelderup e João Neves vão ser colegas de balneário no Benfica.

Veja a publicação do dinamarquês, em 2019: