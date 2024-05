Cedido por empréstimo pelo Benfica, aos dinamarqueses do Nordsjaelland, Andreas Schjelderup está a realizar uma excelente temporada, no principal campeonato do país.

A época do jogador de 19 anos tem sido alvo de rasgados elogios e o mais recente chegou de Flemming Povlsen, antigo campeão da europa pela Dinamarca, em 1992.

«Para mim, o Schjelderup é o Lionel Messi do capeonato dinamarquês. Ele consegue fazer muitas coisas sozinho, conduz a bola rapidamente e é o melhor jogador de transição da liga, é a minha opinião. No que toca a conduzir a bola durante muitos metros, sempre junto ao pé, é semelhante ao Messi», começou por referir.

Com 36 jogos realizados esta temporada, ao serviço do Nordsjaelland, o extremo soma dez golos e dez assistências, sendo que nos últimos seis encontros, apontou um «hat-trick» e um «bis».

«Quando podem, os jogadores fazem bem as coisas e isso é o que importa. O Schjelderup é um jogador que se conseguiu libertar, depois de ter exprimentado a desilusão e ter sido capaz de perceber que há outros jogadores de qualidade por aí», acrescentou Flemming Povlsen.