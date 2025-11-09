O presidente do Benfica assegurou este domingo que o clube vai estar ao lado de Schjelderup no julgamento pelo crime de partilha de vídeos sexuais com menores que o futebolista vai ser alvo na Dinamarca.

«Claro que vamos estar ao lado de Schjelderup. O próprio já disse, e assumiu a responsabilidade, que fez uma coisa que não devia ter feito», assumiu Rui Costa, no Estádio da Luz, instantes após tomar posse para o novo mandato na liderança do clube.

O internacional norueguês divulgou no sábado, na sua página no Instagram, que vai ser julgado na Dinamarca pelo crime de partilha de vídeos sexuais com menores, em 2023, na altura em que atuava no Nordsjaelland, assumido a culpa, mas também arrependimento.

«Conhecendo-o [como conheço], não o fez com maldade, mas fez. Portanto, nós cá estaremos para o apoiar, porque sabemos o miúdo que temos ali”, concluiu Rui Costa.

«Gostava de poder voltar atrás no tempo e de poder corrigir o meu erro. Peço sinceras desculpas pelo meu erro», frisou o jogador na publicação.

Nascido em Bodo, no norte da Noruega, Andreas Schjelderup assinou pelo Benfica em 2022/23, depois de precisamente ter dado nas vistas no Nordsjaelland, emblema que viria novamente a representar em 2023/24.