Nuno Magalhães, presidente da Mesa da Assembleia-Geral da SAD do Benfica, considerou que Andreas Schjelderup ainda não mostrou o suficiente no clube encarnado.

«Acho que o Schjelderup, para ser o que se diz dele, tem de mostrar mais do que mostrou ao longo deste campeonato. Goza de muita simpatia da comunicação social. Até criticaram Bruno Lage quando tirou o Schjelderup. É um jogador que tem alguma imprensa», introduziu no programa «Grandes Adeptos», da Antena 1, sobre o internacional norueguês que representou à SAD encarnada um investimento de 14 milhões de euros em janeiro de 2023.

Nuno Magalhães fez ainda um reparo ao desempenho do jovem extremo no dérbi do passado sábado com o Sporting. «Confesso que ainda não lhe vi nada de extraordinário e também não vi no sábado. Quase no último lance do jogo, ele podia ter feito bastante melhor naquela bola que lhe sobra ao pé da baliza.»