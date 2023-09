Contratado por mais de 10 milhões de euros em janeiro deste ano, Andreas Schjelderup acabou por não ter oportunidades no Benfica e deixou as águias por empréstimo com apenas três jogos (entrou sempre perto do fim) sob o comando de Roger Schmidt.

De regresso aos dinamarqueses do Nordsjaelland, o jovem extremo admitiu que estes meses no Benfica não lhe correram como o previsto. «Esperava ter jogado mais. Disseram que ia ter alguns minutos e esperava ter mais hipóteses e minutos, mas isso não aconteceu», lamentou em entrevista à televisão norueguesa TV2.

«Porquê? Não tenho uma resposta para isso. Sinto que estive sempre bem nos treinos e que podia ter tido algumas oportunidades. Mas aquele Benfica era uma das melhores equipas da Europa, ganhava todos os jogos por 3 ou 4-0 e estava na Liga dos Campeões. E assim é difícil entrar na equipa. (...) As coisas não correram como o planeado», disse ainda.

Schjelderup percebeu na reta final da pré-época, precisamente no derradeiro teste com o Feyenoord, que dificilmente teria mais oportunidades esta época. «Fui o nono jogador a entrar. E foi aí que comecei a pensar: vou ter oportunidades suficientes aqui esta época ou devo procurá-las noutro lado?»

O jogador de 19 anos percebeu que a solução passava por sair, até porque a contratação de Ángel Di María e a renovação do empréstimo de Gonçalo Guedes ainda lhe reduziam mais o espaço no plantel de Roger Schmidt. «Na minha idade, preciso de mais do que um minuto por jogo. Era importante para mim sair para jogar.»

Schjelderup assumiu que não foi fácil lidar com as expectativas não concretizadas. «Fiquei frustrado, porque planeei como as coisas deviam acontecer e não aconteceram. Fiquei frustrado e zangado, mas tive de me alhear disso e manter-me focado. (...) O que é que eu podia ter feito de diferente? Sinto que fiz tudo o que podia ter feito», rematou.