Roger Schmidt pede tempo para Andreas Schjelderup. O treinador do Benfica acredita no talento do jovem norueguês, contratado no mercado de inverno, mas acredita que seria injusto colocar expectativas a curto prazo.

«Ele tem de se habituar à equipa, à qualidade e velocidade do jogo. Tem apenas 18 anos. É o futuro do Benfica», disse Schmidt à TV2, televisão norueguesa que acompanhou o recente jogo da Liga dos Campeões.

A reportagem centrou-se não só em Schjelderup, como também em Antonio Nusa, promessa norueguesa do Club Brugge. Os dois jogadores trocaram camisolas no final e tiraram uma fotografia juntos, mas não foram autorizados a falar.

Isso ficou para os treinadores.

«Embora o Andreas seja muito novo, já mostrou na Dinamarca (ndr. Nordsjaelland) que pode jogar a um nível muito elevado. Mas penso que não será bom esperar demasiado dele tão cedo», acrescenta Schmidt na conversa com a TV2.