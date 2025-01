Schjelderup tem tido dias mais positivos no Benfica, não só com mais utilização pelo clube da Luz mas também com dois golos em quatro jogos, contra Sporting, na final da Taça da Liga e Farense, na Taça de Portugal.

A verdade, é que, antes de todos estes acontecimentos, o jovem extremo norueguês esteve muito perto da porta de saída, segundo apurou o Maisfutebol, para clubes nos Países Baixos e Alemanha. Quem o confirma é o selecionador nacional norueguês:

«Conhecia alguns dos treinadores e dos clubes que ele considerava, pelo que lhe pude dar alguns pequenos conselhos. Pelo que sei, era mesmo a sério que ele estava a pensar mudar de clube», começou por dizer Solbakken em declarações ao canal TV2 da Noruega.

«O futebol é por vezes muito estranho. Dizem que o futebol é um jogo de coincidências.»

Sobre os mais recentes minutos de utilização por Bruno Lage, o selecionador norueguês mostrou-se bastante satisfeito com a evolução do jogador de 20 anos e acredita que, se continuar a jogar mais, irá ter espaço no futuro da seleção norueguesa.

«O Andreas tem sido paciente e tem trabalhado arduamente. É bom ver que agora está a dar frutos. Esperemos que continue.»

«É um jogador que está a pressionar para estar ou não na seleção nacional mas enquanto jogou tão pouco no Benfica, ficou de fora. É assim que as coisas são.»

Schjelderup tem sido notícia nos últimos dias devido às boas exibições no Benfica. Esta temporada, o jovem norueguês já participou em 15 jogos pelas «águias», tendo marcado três golos e feito outras tantas assistências.