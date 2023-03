Andreas Schjelderup estreou-se pela equipa A do Benfica no passado fim de semana, e certamente terá ganho outro carinho por parte dos adeptos encarnados, mas o prodígio norueguês já era acarinhado por muitos dos fãs de futebol por esse mundo fora.

É que o jovem de 18 anos é uma das estrelas da versão de 2023 do Football Manager, e é mesmo o jogador mais contratado no famoso simulador de futebol.

E justifica-se, já que Schjelderup é um dos futebolistas mais promissores do jogo. Mas e os outros? Quem acompanha o extremo encarnado nesta lista de luxo?

Não queremos dar spoiler, mas podemos dizer que o nome mais destacado é um pupilo de Abel, no Palmeiras, e há ainda um teenager que tem brilhado com Jorge Jesus no Fenerbahçe.

Veja na galeria acima associada os jogadores mais promissores do Football Manager.