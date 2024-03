À atenção de Roger Schmidt! Andreas Schjelderup, jogador do Benfica emprestado ao Nordsjaelland, esteve em destaque esta sexta-feira ao marcar um golaço de livre.

O jovem jogador apareceu aos 61 minutos para empatar a partida, com um golo de pé direito que fez o guarda-redes adversário voar sem sucesso. Apesar do momento de magia do norueguês, a equipa acabou por perder frente ao Aarhus, por 3-2, para a primeira mão das «meias» da Taça da Dinamarca.

Esta época, o jovem extremo já leva três golos e sete assistências em 27 jogos.

Veja o golo de Andreas Schjelderup: