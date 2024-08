O Benfica comunicou que está em negociações com Roger Schmidt para colocar um ponto final na ligação do treinador alemão aos encarnados.

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que iniciou negociações com o treinador Roger Schmidt para a cessação do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos», informou a SAD encarnada num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O empate fora de casa das águias com o Moreirense nesta sexta-feira à noite terá sido a gota de água. Agastado, Rui Costa deixou mesmo a tribuna logo após o golo da equipa minhota, que esteve a vencer até ao período de compensação, altura em que as águias evitaram a derrota graças a um penálti convertido por Marcos Leonardo.

Roger Schmidt chegou ao Benfica em 2022/23. Venceu o campeonato logo na primeira temporada, na qual também conduziu as águias até aos quartos de final da Liga dos Campeões. Na época passada ainda venceu a Supertaça, mas a partir daí ficou longe dos objetivos traçados: o Benfica foi relegado da Champions para a Liga Europa, foi eliminado nas meias-finais da Taça de Portugal e da Taça da Liga e terminou o campeonato no segundo lugar a dez pontos do campeão Sporting.

Os sinais de desgaste entre Schmidt e a massa adepta dos encarnados eram evidentes pelo menos desde dezembro de 2023, quando o técnico foi atingido com objetos arremessados atrás do banco de suplentes do Benfica no Estádio da Luz. «Se eu sou o problema, dou lugar a outro que faça melhor do que eu», disse na altura.

Rui Costa, que havia renovado o contrato de Roger Schmidt até 2026 ainda antes da conquista do título em 2022/23, resistiu às pressões constantes, mas o segundo deslize - depois da derrota com o Famalicão a abrir - neste arranque de Liga precipitou a queda iminente do treinador de 57 anos.

(artigo atualizado)