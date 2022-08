Roger Schmidt, treinador do Benfica, admitiu nesta segunda-feira não saber ainda se pode contar com João Mário no jogo da segunda mão da terceira pré.eliminatória da Liga dos Campeões.

O médio saiu lesionado ainda na primeira parte do jogo com o Arouca, na passada sexta-feira e ainda está a lutar para recuperar, conforme explicou o treinador alemão.

«O João Mário está muito melhor hoje, do que estava no domingo e no sábado. Por isso vai estar no treino, para perceber se tem queixas, deve viajar e ainda há hipótese de jogar, mas não há certeza», admitiu.

A presença de João Mário no onze vai influenciar o onze titular na partida frente ao Midtjylland, podendo obrigar Schmidt a lançar uma equipa titular diferente daquela em que apostou nos dois primeiros jogos oficiais da época.

Ainda assim, o técnico não revela se vai poupar jogadores que têm sido titulares, apesar de ter uma vanatagem de 4-1 na eliminatória.

«Temos de ver quem está disponível para jogar. Pode sempre haver mudanças no onze. Usámos o mesmo onze nos dois jogos, mas a minha decisão só vai ser tomada depois do treino de hoje e de ver, por exemplo, se o João Mário pode jogar ou não.»