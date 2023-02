Roger Schmidt elogia o Club Brugge, adversário do Benfica nos oitavos de final e diz que só a jogar com a qualidade que tem apresentado na competição as águias poderão levar a melhor sobre o conjunto belga.

«Vamos tentar jogar como sempre, um futebol agressivo, frente a um adversário muito forte», introduziu Schmidt na antevisão ao jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Apesar de a equipa belga atravessar um momento complicado, com apenas uma vitória nos últimos dez jogos, o alemão desvaloriza a questão.

«A minha experiência mostra-me que não é muito importante o que acontece nas competições domésticas. De certeza que todos eles estão muito motivados para a fase a eliminar da Champions», defende, recordando o percurso dos belgas na fase de grupos.

«Eles ganharam um grupo difícil, com o FC Porto, o At. Madrid e o Bayer Leverkusen, ou seja, três equipas de topo. Esperamos o melhor Club Brugge, não pensamos muito nos resultados que têm feito», acrescentou.

Schmidt recusa, por isso, o estatuto de favorito na partida.

«Será um grande dia para eles e para nós também. Podem decidir vocês [jornalista] se somos favoritos. Não é uma pergunta para mim», concluiu.