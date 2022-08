Roger Schmidt, treinador do Benfica, elogiou Neres e Enzo Fernández, os dois reforços que entraram no onze no primeiro jogo oficial da época e que se mostraram em grande plano.

«Acho que todos viram que eles jogaram a grande nível. O Neres foi fantástico! Muito importante a ganhar no um para um e assistir para os dois golos do Gonçalo. Precisava da pré-época para se adaptar e ganhar ritmo, hoje mostrou todo o potencial e fez um jogo fantástico. O Enzo só tem 21 anos, acabou de chegar, mas joga como se já estivesse no Benfica há muitos anos. Fez uma grande dupla com Florentino, com muitos passes inteligentes e recuperações de bola. Jogaram ao mais alto nível, estão bem integrados com a equipa, mas todos estão muito bem.»