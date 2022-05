Jonathan Barnett, presidente executivo da ICM Stellar, empresa que representa Gareth Bale, Grealish ou Camavinga, entre outros, inaugurou esta segunda-feira o seu primeiro escritório em Portugal. O Maisfutebol esteve presente e aproveitou para conversar com Michael Reschke, responsável pela contratação de Roger Schmit para o Bayer Leverkusen e atualmente chefe de recrutamento da empresa de agenciamento.



«Foi eu quem contratou o Roger para o Leverkusen. Contratei-o e mudei-me para o Bayern. Não trabalhámos juntos diariamente, mas conheço todos os jogadores que trabalharam com ele em Leverkusen. Sou bastante próximo do Renato Augusto, o internacional brasileiro que trabalhou com o Roger na China. Tanto ele como todos os outros jogadores gostaram muito de trabalhar com ele. Tenho a certeza que vai fazer um trabalho fantástico no Benfica», começou por dizer, em conversa com o nosso jornal.



O alemão, que trabalhou ainda em clubes como Bayern Munique, Estugarda e Schalke 04, explicou o que se pode esperar do novo treinador do Benfica.



«O Roger Schmidt trabalhou no PSV e o clube queria prolongar-lhe o contrato. Na Alemanha alguns dos grandes clubes procuram novo treinador e o nome do Roger Schmidt foi sempre falado. Mas ele decidiu vir para o Benfica. Tenho a certeza que há duas grandes razões para isso. O Benfica continua a ser um dos maiores clubes da Europa, é um clube gigante e ele gosta de trabalhar com jogadores jovens. Talvez isso tenha sido muito importante para o Benfica. Por outro lado, o Schmidt tem uma ideia especial sobre como quer jogar: quer dominar, pressionar alto o adversário e privilegia muito o lado ofensivo do jogo. Foi uma boa decisão da parte do Benfica contratar o Roger», referiu.



«O Roger Schdmit vai desenvolver os jovens. No Leverkusen e no PSV ele também trabalhou com jogadores mais experientes. O objetivo é sempre ter sucesso com a equipa que tem à disposição. Mas também é importante desenvolver os jogadores. Tenho a certeza que o Roger vai fazer um trabalho fantástico no Benfica», acrescentou.



Michael Reschke elogiou o compatriota, um treinador inteligente, e assegurou que este por esta altura já saberá o que esperar do clube encarnado e do campeonato português.



«O Roger foi bem sucedido na Áustria, na China, na Alemanha e nos Países Baixos. A razão desse sucesso é a inteligência que ele. O Roger é muito inteligente. Não chegará ao Benfica sem conhecer o clube e o futebol português. Tenho a certeza que vai correr bem», concluiu.



Roger Schmidt assinou por duas épocas com o Benfica com outra de opção.