«Bom dia».

Começou em português a primeira comunicação de Roger Schmidt aos jornalistas na chegada a Portugal para treinar o Benfica.

O treinador alemão chegou acompanhado de Lourenço Coelho e declarou-se entusiasmado para iniciar funções nas águias.

«Estou muito contente por chegar ao Benfica, e trabalhar nesta bela cidade, num país lindo. É ótimo que as pessoas tenham acreditado em mim para ser treinador do Benfica e vou dar o meu melhor para colocar a equipa a jogar bom futebol e ter sucesso», começou por dizer.

«Benfica é um dos melhores clubes do mundo. Amo futebol, e se amas futebol, amas o Benfica. É uma ótima oportunidade para mim. Estou muito entusiasmado», acrescentou.

O técnico foi questionado sobre Ricardo Horta, mas defendeu-se dizendo não ser o momento para falar de contratações.

«Hoje não é o momento para falar de determinados jogadores. Tudo tem de ser tratado nos bastidores. Precisamos de pequenos acertos na equipa, mas temos muito bons jogadores e um enorme potencial de jogadores da formação. Temos de trabalhar forte na pré-época para preparar a equipa para a época», disse declarou.

Schmidt promete apenas trabalho neste início de percurso, mas revela conhecer a exigência dos adeptos das águias.

«Posso prometer trabalho duro, mentalidade e espírito forte para mostrar bom futebol. Todos têm de sentir que os jogadores dão para ganhar jogos e conquistar títulos».

Já sobre a importância do primeiro jogo oficial do Benfica, a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o alemão admite que é uma preocupação, mas lembra que falta muito tempo até lá.

«É muito importante para todas as equipas que disputam o acesso a competições europeias no início da época. Mas neste momento ainda falta muito. Temos de preparar tudo para que a época corra bem», disse, antes de se depedir novamente em português com um «obrigado».

[artigo atualizado]