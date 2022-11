Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a goleada ao Estoril.

«Estamos a jogar bem. Jogámos um grande nível e não é fácil jogar contra nós. Mostrámos grande atitude e os jogadores seguiram o plano de jogo. E quando o plano é seguido com esta atitude, é difícil ganharem-nos. Mas não é impossível. Cada jogo é um novo desafio e hoje estivemos muito bem.»

[muitos golos marcados]

«Criamos muitas oportunidades. Hoje ainda podíamos ter marcado mais se tivéssemos acelerado mais o jogo em algumas situações. Depois de conquistar a bola podemos melhorar a rapidez com que chegamos à área contrária.»

[sobre António Silva]

«Há umas semanas tínhamos três defesas centrais lesionados e o António Silva entrou muito bem e agarrou a oportunidade. Já tinha feito uma pré-época muito boa. Entretanto já jogou a um grande nível contra adversários de nível mundial e está mais habituado a jogar e adaptado ao Nico [Otamendi]. Os treinadores não gostam de mexer no centro da defesa e eu estou muito contente porque ele dá-nos muita estabilidade na defesa, mas é também muito bom a construir com bola. É por isso que ele tem jogado sempre. Hoje marcou dois golos, porque estava no sítio certo. Acho que é um jogador especial, tem uma grande atitude, é muito humilde e estamos muito contentes com ele.»