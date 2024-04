O clima de insegurança em Rosario, cidade natal de Ángel Di María, reacendeu a possibilidade de o jogador argentino traçar um plano diferente para um final de carreira que passava por fazer uma época no Benfica e, depois, regressar ao Rosario Central, onde se lançou profissionalmente antes da vinda para a Europa pela porta do clube encarnado.

Na antevisão ao jogo com o Sporting para a jornada 28 da Liga, Roger Schmidt foi questionado sobre o assunto e assumiu que gostaria de ver o campeão mundial fazer pelo menos mais uma temporada de águia ao peito.

«É óbvio que ele ainda está a um nível muito elevado e manter um jogador com ele seria ótimo, mas não sei se é possível», disse o treinador do Benfica.

Schmidt voltou a destacar a decisão de carreira de Di María e considerou que o regresso ao Benfica na reta final de uma carreira de sucessos «e de uma das melhores carreira de sempre no futebol» foi uma «história fantástica». Mais ainda numa altura em que ainda está a um nível elevado.

Assumiu ter falado com Di María sobre a insegurança em Rosario, com ameaças dirigidas a ele e à família por um grupo criminoso, mas não sobre o que pretende fazer no final desta época. «Na última semana aconteceu isto na sua cidade natal. Falámos sobre isso e claro que deixou afetado, mas nunca falei com ele sobre a próxima época. O plano dele era jogar mais uma época no Benfica e depois tomar uma decisão. Se ele agora tem em mente fazer algo diferente e se consegue imaginar-se a ficar mais um ano, não sei. O que sei é que ele ainda está numa forma fantástica e que é um jogador muito decisivo. Tenho todo o respeito por ele e no fim fará a sua escolha. É um jogador suficentemente experiente, um homem maduro e tomará a sua decisão juntamente com a família», referiu.

Questionado sobre se uma eventual permanência de Di María na Luz poderia condicionar a afirmação de jovens futebolistas como Rollheiser, Tiago Gouveia ou Gianluca Prestianni, Schmidt só falou dos dois primeiros, mas sem estabelecer uma associação. «Queríamos contratar o Rollheiser no verão. Tivemos a possibilidade de o contratar já no inverno e de dar-lhe tempo para se adaptar a tudo e isso foi uma boa decisão, porque não é fácil vir da América do Sul para a Europa. O Tiago Gouveia evoluiu muito bem. Não tem jogado sempre, mas quando entra é sempre perigoso e já marcou golos. Vejo muito potencial nele», rematou.