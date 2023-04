Roger Schmidt deu nesta terça-feira a receita para o Benfica dar a volta à eliminatória frente ao Inter Milão, nos quartos de final da Liga dos Campeões.

«Temos de marcar, caso contrário estamos fora. Já mostrámos muitas vezes que somos capazes de marcar, mesmo fora e em jogos muito importantes. Na semana passada criámos boas oportunidades, mas não conseguimos marcar. Temos de fazer um jogo equilibrado taticamente, temos de marcar é verdade, mas também precisamos de defender bem. Porque com a qualidade e experiência o Inter o jogo será muito perigoso, ainda para mais se eles marcarem», começou por dizer.

Schmidt sublinhou, porém, que os jogadores não podem apenas focar-se na emoção e motivação, apontando aquilo que faltou à equipa nas três derrotas sofridas nos últimos três jogos.

«Precisamos de fazer um grande jogo e acreditar que podemos dar a volta. Na semana passada desperdiçámos uma oportunidade de conseguir um resultado melhor, mas temos de olhar em frente e estar focados no que temos de fazer no campo. Não podemos jogar apenas com motivação e emoção, temos de jogar com a mente livre. Temos de ser taticamente muito inteligentes, que foi o que nos faltou nos últimos jogos», resumiu.