Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após a vitória sobre o Gil Vicente, no último jogo antes da paragem para o Mundial. O treinador alemão recusou-se a fazer um balanço do que a equipa alcançou até ao momento.

«Tenho de ver tudo e só no final da época é que dá para ver o quadro completo. Foi bom qualificar para a fase de grupos da Champions, depois para os oitavos de final. Foram objetivos importantes, mas ainda nada acabou.

Ainda não podemos falar do que alcançámos. Estamos apenas a meio do que queremos e temos de continuar com o trabalho duro. Só depois, no final da época, podemos falar do que conseguimos.

É óbvio que estamos a fazer uma grande época, ainda não perdemos nenhum jogo, o que é muito bom. Mas temos de continuar com a mesma qualidade.»

[como vai preparar a segunda metade da época?]

«Não vamos começar esta noite a preparação. Foi muito duro para os jogadores. Estar sempre pronto é uma questão de mentalidade e atitude. Jogámos bom futebol, temos muita qualidade na nossa qualidade. Estar preparados a cada três dias é um desafio grande, mas se queremos atingir algo importante, tem de ser assim. Agora, parte da equipa vai para o Mundial e temos dois jogos na próxima semana, depois outro daí a duas semanas. Não é fácil gerir esta situação, mas acredito que vamos conseguir.

Vamos dar oportunidade a alguns jogadores que precisam de jogar. Temos muitos jogadores a voltar de lesões, o Morato, Lucas Veríssimo, João Victor, Draxler, Aursnes… É uma boa oportunidade para eles jogarem, porque estão sem jogar sem jogar há muito tempo.»