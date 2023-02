Roger Schimdt falou nesta quarta-feira sobre os processos de renovação de Grimaldo e Otamendi, cujos contratos terminam ambos no final da época.

O treinador alemão do Benfica foi questionado sobre o tema na conferência de antevisão ao jogo com o Sp. Braga e garantiu que os atletas sabem qual o seu desejo.

«Eles sabem que eu espero que eles fiquem. Tento dar-lhes todas as informações que posso dar, porque eles merecem. São jogadores importantes para nós, mas estamos a falar de coisas que acontecem nos bastidores, com os agentes dos jogadores e os responsáveis do clube. Eles só têm de se focar no presente e é isso que eu vejo», começou or dizer.

«O Nico e o Grimaldo são líderes da equipa e muito confiáveis, além de estarem em grande forma. Mostram sempre boa atitude e espero que fiquem, mas quando os contratos terminam no verão é sempre difícil, não só para nós, mas para todos os clubes. Vamos ver o que acontece no final da época», acrescentou.

O Benfica defronta o Sp. Braga nesta quinta-feira, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal.