Roger Schmidt, treinador do Benfica, foi questionado na conferência de imprensa sobre aquilo que mudou da equipa do ano passado para este, em que as águias contam por vitórias os cinco jogos realizados.

«Para mim é difícil dizer o que mudou. Vocês saberão melhor do que eu o que mudou. Aquilo que estamos a apresentar neste momento é um grande espírito de equipa em campo. Os jogadores são taticamente inteligentes, mesmo hoje, quando tiveram de sofrer, mantiveram-se unidos. A equipa está bem, mas não podemos descansar porque estamos apenas no início da época e temos de provar a cada quatro dias que somos uma equipa forte. É o que tem de fazer quem joga numa equipa como o Benfica.»