Roger Schmidt, treinador do Benfica, foi questionado sobre a profundidade do plantel, após a vitória sobre o Casa Pia.

«Estou satisfeito com o plantel que temos. Nos últimos jogos, vimos sempre as substituições ter influência no jogo. Foi o Diogo Gonçalves no último jogo, hoje o Bah. Tenho todas as opções que preciso, mas sei que a janela de transferências ainda está aberta para trazer alguns ajustes. E isso serve para nós e para todas as equipas do mundo.»