O Benfica apurou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões e «fugiu» aos maiores «tubarões» que estão nesta fase da prova.

Aquando do sorteio dos quartos, fase na qual as águias vão defrontar o Inter Milão, ficou definido o caminho até à final, que, em caso de apuramento, vai colocar o Benfica frente a outra equipa italiana: Milan ou Nápoles.

Nesta segunda-feira, na antevisão à primeira mão dos quartos, Roger Schmidt foi questionado sobre o entusiasmo que o sorteio provocou entre os adeptos benfiquistas, até porque o Inter Milão vive um momento delicado, com apenas uma vitória nos últimos sete jogos.

Porém, o alemão não acredita em facilidades e desvaloriza quem considera que o sorteio foi favorável às águias.

«Depois veremos se o sorteio foi assim tão bom. As equipas que estão aqui mostraram que merecem estar entre as oito melhores da Europa. O Inter talvez viva um momento mais complicado, mas têm uma equipa muito experiente e com qualidade», defende.

Nesse sentido, Schmidt não espera facilidades e deixa elogios ao rival desta terça-feira.

«Espero que os meus jogadores estejam extra-motivados para um grande jogo. Porque claro que os jogadores adversários também vão estar. Não temos dúvidas sobre a qualidade do Inter. Vamos ter de encontrar soluções no campo. Depois ainda haverá um segundo jogo para jogar em Milão, mas precisamos de um bom resultado em casa», defende.