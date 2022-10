O Benfica venceu o Rio Ave por 4-2, num jogo que surge entre os dois com o Paris Saint-Germain da Liga dos Campeões, e no qual o técnico alemão fez cinco alterações no onze, algo que o treinador enalteceu em conferência de imprensa.

«Estamos contentes por ganhar, Rio Ave é sempre perigoso, com muito bons jogadores em transições, como vimos logo no início. Não é fácil jogar estes jogos no meio dos da Champions. Fizemos algumas mudanças e todos estiveram bem. Podíamos ter facilitado a nossa tarefa, se marcássemos as oportunidades que criámos. Tivemos muitas ocasiões para marcar mais. Conseguimos vencer e dar descanso a alguns jogadores: foi um dia muito bom para nós.»

[mais importante porque o próximo jogo do campeonato é com o FC Porto]

«São três pontos sempre importantes, principalmente porque jogámos em casa. Antes do FC Porto, temos a Champions e um jogo da Taça. Estamos na frente e é importante continuar, mas ainda estamos no início da época.»

[Benfica voltou a sofrer antes de marcar]

«Já aconteceu algumas vezes o adversário conseguir marcar na primeira oportunidade. Temos de falar sobre a forma como temos de parar os contra-ataques, porque já sofremos alguns golos dessa forma. Mas no geral penso que temos estado bem e já tivemos vários jogos sem sofrer golos. O Rio Ave foi muito eficaz, com dois golos em duas oportunidades, enquanto nós falhámos muitas oportunidades. Mas mostrámos grande qualidade, atitude e confiança. A reação após o golo sofrido foi ótima e isso dá-nos confiança.»