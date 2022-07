Benfica e Galatasaray ainda negoceiam Haris Seferovic. O avançado suíço é desejado na Turquia, os dois clubes estão a falar, mas o processo não está fechado.

O Galatasaray não é o primeiro emblema turco a querer o internacional helvético. O presidente do Besiktas chegou a admitir interesse no avançado, mas foi o rival de Istambul quem deu passos significativos para isso e está mais perto de garantir aquele que foi o melhor marcador do campeonato português em 2018/19.

O Benfica estava disposto a abrir mão de Haris Seferovic, ou, por outras palavras, o suíço não é uma opção a ter em conta para 2022/23 e por isso os encarnados estavam dispostos a abrir mão dele neste mercado de transferências, mediante uma oferta que financeiramente agradasse.

Em cima da mesa está um empréstimo que deve contemplar uma opção de compra, com os dois clubes a tentarem finalizar um acordo, o que pode acontecer nas próximas horas. Seferovic tem contrato até 2024 com o Benfica.