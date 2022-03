Haris Seferovic foi a grande novidade no treino realizado pelo Benfica nesta quarta-feira de manhã.

O avançado suíço está assim praticamente recuperado de uma lesão muscular que o afastou dos relvados durante mais de dois meses.

Seferovic não atuava desde 15 de janeiro, quando completou 60 minutos no empate caseiro do Benfica com o Moreirense.

Nesta temporada, o internacional helvético soma 12 jogos e cinco golos pelos encarnados.

Nesta altura, Rodrigo Pinho é o único avançado entregue ao departamento médico: para a posição, Nélson Veríssimo tem agora disponíveis, além de Seferovic, Darwin, Gonçalo Ramos, Yaremchuk e ainda Henrique Araújo, promovido da equipa B.