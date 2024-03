Haris Seferovic recorda a passagem pelo Benfica, nomeadamente o período em que partilhou a frente de ataque com João Félix, antes do internacional português se transferir para o At. Madrid.

«É um jogador de outro nível, tem tudo, sabe finalizar e também é muito forte no último passe», refere o internacional suíço e acrescenta que «não era egoísta, sabia sempre onde eu estava, então entendíamo-nos muito bem».

Seferovic garante que como avançado puro, precisava sempre de um jogador com as características de João Félix, com a liberdade que Bruno Lage oferecia a ambos os atletas, em campo.

«O Bruno Lage dava-nos liberdade nos últimos metros, em frente à baliza. Os nossos movimentos eram muito bons, o João não era egoísta e como avançado puro que sou, necessitava de alguém como ele ou como o Taarabt, porque eu estava sempre no sítio certo», conclui o internacional suíço, em declarações ao podcast «Final Cut».