Depois da vitória deste sábado frente ao Estrela por 1-0, quatro jogadores do plantel principal do Benfica deslocaram-se este domingo até ao Seixal para assistir ao duelo da equipa «B» frente ao Leixões que terminou com um empate a um golo.

Enzo Barrenechea, Prestianni, Tiago Gouveia e Richard Ríos com a respetiva companheira, Madu Carvalho, apareceram no vídeo publicado pelos encarnados nas redes sociais.

Veja aqui: