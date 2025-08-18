Benfica
Há 1h e 15min
VÍDEO: quarteto do Benfica no Seixal para ver jogo da equipa B
Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Prestianni e Tiago Gouveia marcaram presença no empate frente ao Leixões por 1-1
GP
Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Prestianni e Tiago Gouveia marcaram presença no empate frente ao Leixões por 1-1
GP
Depois da vitória deste sábado frente ao Estrela por 1-0, quatro jogadores do plantel principal do Benfica deslocaram-se este domingo até ao Seixal para assistir ao duelo da equipa «B» frente ao Leixões que terminou com um empate a um golo.
Enzo Barrenechea, Prestianni, Tiago Gouveia e Richard Ríos com a respetiva companheira, Madu Carvalho, apareceram no vídeo publicado pelos encarnados nas redes sociais.
Veja aqui:
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS