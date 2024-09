A Seleção Nacional de sub-20 venceu esta segunda-feira a Polónia, por 2-1, num encontro de carácter particular que se realizou no Estádio do Algarve.

Leonardo Barroso (23m) e Afonso Moreira (47m), jogadores do Sporting, marcaram para a equipa das quinas. Patryk Gogol, aos 56 minutos, reduziu para os polacos.

O encontro ficou ainda marcado por um momento genial de João Rego, futebolista do Benfica: o jovem de 19 anos fez dois chapéus seguidos, sempre sem deixar a bola cair no chão.

