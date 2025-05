Zeki Amdouni foi convocado para os dois jogos particulares da Suíça que se realizam no mês de junho, anunciou esta quinta-feira o Benfica.

O avançado do Benfica falhou as duas últimas partidas do Benfica devido a lesão e ainda não regressou aos treinos. No entanto, é opção para Murat Yaki.

A seleção da Suíça joga com o México no dia 7 de junho e com os Estados Unidos a 11 do mesmo mês. Por outro lado, o Benfica estará no Mundial de Clubes, que arranca a 14 de junho.