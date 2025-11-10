João Neves foi o porta-voz da Seleção Nacional nesta segunda-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, em antevisão ao duelo com a Irlanda da próxima quinta-feira para a qualificação do Mundial 2026. Neves revelou continuar a acompanhar o Benfica nos vários escalões, mesmo jogando no PSG.

«Como é óbvio, continuo a acompanhar a equipa principal e os jovens. Fico contente que haja muita qualidade que possa vir a chegar à equipa principal. Fora os resultados negativos, quero sempre a vitória do Benfica como é óbvio. Mas temos um bom plantel, equilibrado e que pode fazer um grande campeonato.»