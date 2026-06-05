À margem da antevisão ao particular com o Chile no sábado (18h45), no Estádio do Jamor, Samú Costa fintou questões sobre o futuro. Em conferência de imprensa, o médio do Maiorca, relativizou o alegado interesse do Benfica.

Benfica em espera

«Só estou focado na Seleção, o futuro neste momento não é importante. Quero dar o meu melhor todos os dias e sou mais um a trabalhar.»

«Benfica? Só estou focado na Seleção, nada mais.»

RELACIONADOS
Benfica: Marco Silva segura Manu Silva e abre as portas para Barrenechea sair
Cherki: «Não vamos ao Mundial como favoritos, mas para esmagar todos»
Rafael Leão abre a porta à saída do Milan: «Preciso de um novo desafio»