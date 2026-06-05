Benfica
Há 28 min
Samú Costa: «Benfica? O futuro neste momento não é importante»
Médio do Maiorca aponta baterias apenas e só ao Mundial 2026
Médio do Maiorca aponta baterias apenas e só ao Mundial 2026
À margem da antevisão ao particular com o Chile no sábado (18h45), no Estádio do Jamor, Samú Costa fintou questões sobre o futuro. Em conferência de imprensa, o médio do Maiorca, relativizou o alegado interesse do Benfica.
Benfica em espera
«Só estou focado na Seleção, o futuro neste momento não é importante. Quero dar o meu melhor todos os dias e sou mais um a trabalhar.»
«Benfica? Só estou focado na Seleção, nada mais.»
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